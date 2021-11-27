Петр Бирюков: Около 16 тысяч деревьев высадили в столице в рамках проекта «Наше дерево»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За три года работы проекта «Наше дерево» в столичных парках высадили порядка 16 тысяч деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в столице. Благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку — собственное именное дерево, — рассказал заммэра.

По его словам, с каждым годом увеличивается число москвичей, желающих высадить дерево. Если в 2019 году горожане посадили 2376 деревьев, то в 2020 году их число увеличилось до 5044. В 2021 году было высажено 8467 деревьев на территории 27 парков.

— В рамках проекта высаживаются 10- и 15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев, в том числе липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что проект «Наше дерево» предусматривает, что московские семьи, в которых появились дети начиная с 1 января 2019 года, могут воспользоваться возможностью посадить в честь этого события дерево.

Москвичи имеют право подать заявку до истечения трехлетнего срока с даты рождения малыша. Это можно сделать на портале mos.ru, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.

До этого Петр Бирюков рассказал, что столичные коммунальщики завершили текущий ремонт 21 мостового сооружения.