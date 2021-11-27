«Все понятно»: Черчесов оценил итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-22

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Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.

Он назвал итоги процедуры интересными.

— Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро, видел и последний матч шведов против испанцев. Но первый барьер — Польша, — заявил специалист.

Он также уточнил, что давать какие-либо прогнозы пока рано. Тем не менее Черчесов порадовался, что сборная России будет играть на своей территории.

Бывший тренер также добавил, что матч против сборной Хорватии был интересным, так как у оппонентов не доставало некоторых ценных игроков, а Россия выходила на поле после «тяжелого сбора», передает Sports.ru.

14 ноября сборная России проиграла команде Хорватии со счетом 0:1 в матче отборочного этапа ЧМ. Единственный мяч в свои ворота отправил Федор Кудряшов на 81-й минуте игры.

Как рассказал «ВМ» бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита», футбольный эксперт Борис Раппопорт, перед отечественной сборной стоит непростая задача, так как за три места в финале ЧМ-2022 сразятся 12 команд. Из них десять команд со вторых мест всех групп и две команды — из Лиги наций.