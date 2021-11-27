В технополисе «Москва» появится новый обучающий центр по оказанию первой помощи

Сервис-менеджер компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Анатолий Зорин показывает один из образцов этого оборудования на производстве, которое расположено в «Технополисе «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» откроет обучающий центр по оказанию первой помощи.

Предполагается, что он начнет свою работу на одной из площадок технополиса — в Печатниках.

Инициатива запустить такой проект принадлежит одному из резидентов технополиса — предприятию, которое производит медицинские изделия.

Работу центра планируется запустить в начале следующего года. Каждый год там смогут обучаться свыше 500 человек.

Занятия будут проходить в группах до 10 человек вечером в будни и в выходные дни. Само обучение будет длиться несколько дней, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно особая экономическая зона «Технополис «Москва» привлекла двух новых высокотехнологичных производителей. Их мощности разместятся в лабораторно-промышленных корпусах площадки «Алабушево» в Зеленограде.

Одна из компаний занимается производством измерительного оборудования высокой точности, а другая создает водоочистительные материалы. В общей сложности производства арендовали свыше полутора тысячи квадратных метров площадей. Теперь там появилось более 40 новых мест приложения труда.