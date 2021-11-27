В технополисе «Москва» появится новый обучающий центр по оказанию первой помощи
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» откроет обучающий центр по оказанию первой помощи.
Предполагается, что он начнет свою работу на одной из площадок технополиса — в Печатниках.
Инициатива запустить такой проект принадлежит одному из резидентов технополиса — предприятию, которое производит медицинские изделия.
Работу центра планируется запустить в начале следующего года. Каждый год там смогут обучаться свыше 500 человек.
Занятия будут проходить в группах до 10 человек вечером в будни и в выходные дни. Само обучение будет длиться несколько дней, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Недавно особая экономическая зона «Технополис «Москва» привлекла двух новых высокотехнологичных производителей. Их мощности разместятся в лабораторно-промышленных корпусах площадки «Алабушево» в Зеленограде.
Одна из компаний занимается производством измерительного оборудования высокой точности, а другая создает водоочистительные материалы. В общей сложности производства арендовали свыше полутора тысячи квадратных метров площадей. Теперь там появилось более 40 новых мест приложения труда.