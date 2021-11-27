На Вагоноремонтной улице теперь можно получить разрешение на эвакуированный автомобиль

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

улица Вагоноремонтная, владение 4А. Карта всех событий

Разрешение на эвакуированный автомобиль стало возможно получить на стоянке «Московского паркинга» на улице Вагоноремонтной Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что сотрудники столичной дорожной инспекции работают на площадке круглые сутки семь дней в неделю.

Площадка располагается по адресу улица Вагоноремонтная, владение 4а.

Получить разрешение от ведомства также можно в сервисных центрах в проезде Энтузиастов, на улице Дубовая Роща и в проезде Одоевского.

В случае эвакуации автомобиля москвичам рекомендуется звонить по номеру 3210, передает агентство городских новостей «Москва».

12 ноября в столице начали фиксировать нарушения Правил дорожного движения (ПДД) с помощью новых камер. Они вмонтированы в балку на крыше патрульных машин Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.