«Люди просто ноют»: немецкий политолог рассказал о вопиющих мерах из-за COVID-19 в Германии

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Граждане Германии хотят введение локдауна в стране из-за крайне сложной ситуации из-за коронавируса. В обществе паника, а правительство не знает, что делать, и не может принять решение. Скорее всего, в ФРГ будет принудительная иммунизация от ковида, только в Европе сейчас дефицит вакцин. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею введения нового локдауна в стране, даже несмотря на резкое ухудшение эпидемической ситуации из-за распространения COVID-19. А вот исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, напротив, выступает за всеобщий карантин.

По словам Рара, ситуация с коронавирусом в стране сложная, «цифры вопиющие, просто катастрофические». В день в Германии выявляют по 80 тысяч зараженных, среди них много молодежи. За последние два года от ковида скончалось более 100 тысяч человек. В больницах много привитых граждан. Для немцев это шок, подчеркнул политолог.

— Поэтому, конечно, очень сильное напряжение чувствуется. 75 процентов немцев приветствуют локдаун. В средствах массовой информации — общественное мнение. СМИ пишут, что 75 процентов поддерживают жесткий локдаун, призывают правительство Шольца просто не медлить, начинать закрывать. Тут паника. Закрывать школы, опять закрывать магазины, — сказал политолог.

Он отметил, что в некоторых землях страны «уже вопиющие меры»: непривитым запрещают выходить на улицу, вводится комендантский час. Если ситуация с ковидом в стране не изменится в ближайшее время, есть вероятность, что к Рождеству такие меры будут введены по всей стране.

— Рождественские базары закрывают, люди просто ноют. Это как раз самое прекрасное время для среднего бизнеса, торговцев, которые продают и зарабатывают себе деньги на целый год. Они не знают, что делать, уже третий год подряд у них бизнеса нет. Это кошмар, а правительство не знает, что делать. Я даже думаю, что оно не нарочно. Просто оно не знает, что делать. А новости все хуже и хуже, — добавил Рар.

Власти страны не знают, что говорить гражданам, ведь, несмотря на необходимость вакцинации от коронавируса, болеют и умирают от него даже иммунизированные. При этом еще некоторое время назад людям говорили, что после прививки им не понадобятся даже маски, ведь они защищены. Как объяснить противоречивую информацию немцам, правительство не знает. Рар высказал мнение, что в ближайшее время в Германии будет организована принудительная вакцинация. Правда, «сейчас не хватает опять этих самых вакцин в Европе, Европа просто не готова к таким катастрофам».

Кроме того, на поведение и настроение немцев действуют новости об обнаружении других опасных штаммов вируса, перед которыми якобы бессильны прививки. Немцы очень остро реагируют на такого рода информацию.

— Паника просто, злость, агрессия. С социальными последствиями этой пандемии мы еще будем годами работать. Может быть, эта пандемия действительно никогда не уйдет, — заключил собеседник «ВМ».