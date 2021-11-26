«Играет в очень опасную игру»: политолог Рар оценил план Великобритании на случай войны с Россией

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Великобритания может направить военную технику в Польшу и на Украину через Германию на случай войны с Россией. Сами же немцы не планируют размещать британские войска у себя на территории и не ждут иностранных солдат. А вступаться за Киев Берлин не будет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал немецкий политолог Александр Рар.

Соединенное Королевство может отправить в ФРГ сотни единиц военной техники «на случай войны с Россией», сообщила газета The Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса. Предполагается, что Лондон может организовать три военные базы, которые расположатся в Германии, Омане и Кении. В публикации уточняется, что численность военных, направленных в ФРГ, будет составлять 250 человек.

— Я думаю, что эта техника будет направляться в Польшу и на Украину — она в Германии не останется. Германия никаких британских солдат сюда не приглашает. Видимо, в Польше и других восточноевропейских странах нет логистики или аэродрома, куда можно всю эту военную технику направлять, — сказал Рар.

По его словам, Англия борется за свое военное присутствие на континенте. Она «распрощалась с Европой, ушла через заднюю дверь», добавил эксперт. Политолог также отметил, что сегодня в Европе активно муссируется информация, «что завтра начнется война, потому что Россия хочет напасть на Украину». Но Германия не будет защищать Киев.

— Дело в том, что, конечно, провокации на границе могут способствовать появлению какого-то горячего конфликта. И тогда, к сожалению, помимо польских войск, там будут стоять англичане. Я думаю, что англичане не хотят простить Россию за обстрел корабля у берегов Крыма. Сейчас будут где-то подставлять украинцев, может быть, подталкивать на какие-то провокации. Мне кажется, Англия играет в очень опасную игру. Я даже не понимаю, как это возможно, — заключил Рар.

Великобритания планирует увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы. Об этом сообщили в Минобороны в четверг, 25 ноября. В документе под названием «Солдат будущего» упоминается, что основные наземные региональные хабы будут расположены в Германии, Кении и Омане. Силы глобального реагирования создадут на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации.

Последние, как уточняется, можно будет задействовать при ведении боевых действий и оказании гуманитарной помощи. Их укрепят мотострелковым и саперным батальонами, артиллерийской батареей и вертолетами Apache и Chinook.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS. В ее рамках страны планируют способствовать обмену технологиями.