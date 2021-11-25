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Великобритания планирует нарастить военное присутствие в мире

Иван Юминов

В мире
Великобритания планирует нарастить военное присутствие в мире
Фото: Twitter / DefenceHQ

Великобритания планирует увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы. Об этом сообщили в Минобороны страны в четверг, 25 ноября.

Документ под названием «Солдат будущего» упоминает, что основные наземные региональные хабы будут расположены в Германии, Кении и Омане. Силы глобального реагирования создадут на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации.

Последние, как уточняется, можно будет задействовать при ведении боевых действий и оказании гуманитарной помощи. Их укрепят мотострелковым и саперным батальонами, артиллерийской батареей и вертолетами Apache и Chinook, отмечает ТАСС.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в ее рамках государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group.

Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса. 17 сентября Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.

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