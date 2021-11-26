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В Британии заявили о планах отправить военную технику в Германию «на случай войны с Россией»

Полина Долганова

Политика
В Британии заявили о планах отправить военную технику в Германию «на случай войны с Россией»
Фото: flickr.com / Geoff Collins

Великобритания может отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай войны с Россией. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

Предполагается, что Британия может организовать три военные базы, которые расположатся в ФРГ, Омане и Кении.

— Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники, — цитируют в публикации слова Вуддисса.

Он уточнил, что на базы направят новые танки Challenger 3, бронированные машины Boxer, танки-гусеницы Ajax и многое другое.

В газете уточнили, что численность военных, направленных в Германию, будет составлять 250 человек.

Великобритания планирует увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы. Об этом сообщили в Минобороны страны в четверг, 25 ноября. Документ под названием «Солдат будущего» упоминает, что основные наземные региональные хабы будут расположены в Германии, Кении и Омане. Силы глобального реагирования создадут на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации.

Последние, как уточняется, можно будет задействовать при ведении боевых действий и оказании гуманитарной помощи. Их укрепят мотострелковым и саперным батальонами, артиллерийской батареей и вертолетами Apache и Chinook.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в ее рамках государства планируют способствовать обмену технологиями.

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