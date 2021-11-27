В России выявили 33 946 случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 33 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 6,7 процента заболевших не было клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3430 случаев COVID-19.

За последние сутки в РФ зафиксировали 1239 летальных исходов из-за коронавируса. При этом после прохождения лечения от инфекции за день в России полностью выздоровели 36 494 человека, подытожили в оперштабе.

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В Москве, Подмосковье, Карелии, Севастополе, Туве и на Чукотке коллективный иммунитет к коронавирусу составляет больше 70 процентов. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вице-премьер также напомнила гражданам РФ, что важно не только вакцинироваться, но и вовремя пройти процесс ревакцинации. Голикова подытожила, что в России есть все возможности, чтобы вакцинироваться бесплатно и встретить Новый год с хорошим самочувствием