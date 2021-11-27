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Детский сад на 125 мест построят в районе Соколиная Гора

Полина Долганова

Город
Детский сад на 125 мест построят в районе Соколиная Гора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Мироновская улица, 46 Карта всех событий

Детский сад на 125 мест возведут в районе Соколиная Гора. Градостроительно-земельная комиссия под руководством заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева одобрила изменения в правилах землепользования и застройки.

Учреждение появится на территории площадью четыре тысячи квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Земельный участок под строительство детсада находится по адресу Мироновская улица, рядом с владением 46.

Площадь детского сада будет составлять 2358,4 «квадрата», передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что в столичном районе Головинский в рамках реализации программы реновации построят 16 школ и детских садов. По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в районе будет создана качественная и социально ориентированная городская среда.

Он добавил, что для жителей района также возведут две поликлиники, два физкультурно-оздоровительных комплекса, детский досуговый центр и школу искусств.

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