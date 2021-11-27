Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили от коронавируса 5116 пациентов за сутки

Полина Долганова

Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 5116 пациентов за сутки
Фото: АГН Москва

Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 5116 пациентов за сутки. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 760 697 человек.

За последний день в Москве выявили 3430 новых заболевших.

За сутки госпитализированы были 918 москвичей, 96 пациентов скончались. По состоянию на 27 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 585 горожан, подытожили в оперштабе.

1/2
2/2

Жители Москвы воспользовались возможностью заранее подать заявку на экспресс-тестирование на коронавирус свыше 40 тысяч раз с момента запуска функции.

15 ноября сообщалось, что заявку на экспресс-тест на COVID-19 в Москве стало возможно заполнить онлайн. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Читайте также:
Коронавирус Москва Статистика
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте