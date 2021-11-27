Онлайн-заявки на экспресс-тесты на COVID-19 подали 40 тысяч москвичей за неделю
Жители Москвы воспользовались возможностью заранее подать заявку на экспресс-тестирование на коронавирус свыше 40 тысяч раз с момента запуска функции.
— Москвичи оценили удобство сервиса и с начала его работы воспользовались им уже более 40 тысяч раз, что позволило сэкономить более трех тысяч часов, — приводят на сайте мэра Москвы сообщение Комплекса социального развития столицы.
Среди сдающих экспресс-тест на COVID-19 москвичей 92 процента заполняют заявку на процедуру в электронном виде. Об этом 23 ноября рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
15 ноября сообщалось, что заявку на экспресс-тест на COVID-19 в Москве стало возможно заполнить онлайн. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
После заполнения в сервисе появляется QR-код заявки, который можно показать в любой из точек тестирования перед процедурой.
В заявке на тестирование необходимо указать свои ФИО, данные паспорта или номер СНИЛС/ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес проживания.
Сдать анализ можно в течение двух суток после заполнения заявки.