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Практически все сдающие экспресс-тест на COVID-19 москвичи заполняют заявку онлайн

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Практически все сдающие экспресс-тест на COVID-19 москвичи заполняют заявку онлайн
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Среди сдающих экспресс-тест на COVID-19 москвичей 92 процента заполняют заявку на процедуру в электронном виде. Об этом 23 ноября рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

По ее словам, возможность заполнить заявку онлайн появилась всего неделю назад на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». За это время подавляющее большинство желающих сдать экспресс-тест предпочли воспользоваться услугами электронной подачи заявки.

— И это неудивительно — сервис удобен и значительно экономит время. За неделю москвичи подали онлайн-заявку более 40 тысяч раз и сэкономили суммарно более трех тысяч часов, — передает слова Анастасии Раковой агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что при заполнении заявки необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес проживания.

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До этого Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование учащихся школ на COVID-19. Он отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста. По информации Мосгорсуда, истец заявлял, что экспресс-тестирование нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

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