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Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование учащихся школ на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе суда в среду, 17 ноября.

— Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы, — говорится в сообщении.

По информации Мосгорсуда, истец заявлял, что экспресс-тестирование нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери. Однако суд признал приказ № 997/567 от 13 октября текущего года департамента здравоохранения и департамента образования и науки столицы соответствующим нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу.

— Суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме, — сообщили в пресс-службе.

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12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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