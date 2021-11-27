Марку Рудинштейну провели срочную операцию
Кинопродюсеру и создателю премии «Кинотавр» Марку Рудинштейну провели срочную операцию. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили СМИ.
По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время продюсер пребывает в крайне тяжелом состоянии.
76-летнему Рудинштейну провели операцию по формированию искусственного отверстия в шее (трахеостомию).
По состоянию на 27 ноября кинокритик все еще остается в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Отмечается также, что из-за обширного инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг.
17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.
Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.
24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.
Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а так же как актер, кинокритик и телеведущий.