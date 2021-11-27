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Марку Рудинштейну провели срочную операцию

Полина Долганова

Общество
Марку Рудинштейну провели срочную операцию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кинопродюсеру и создателю премии «Кинотавр» Марку Рудинштейну провели срочную операцию. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время продюсер пребывает в крайне тяжелом состоянии.

76-летнему Рудинштейну провели операцию по формированию искусственного отверстия в шее (трахеостомию).

По состоянию на 27 ноября кинокритик все еще остается в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отмечается также, что из-за обширного инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Врачи скорой помощи оперативно доставили его в клинику, где ему поставили неутешительный диагноз. Медики оценивают состояние Рудинштейна как тяжелое.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а так же как актер, кинокритик и телеведущий.

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