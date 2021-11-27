Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кинопродюсеру и создателю премии «Кинотавр» Марку Рудинштейну провели срочную операцию. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время продюсер пребывает в крайне тяжелом состоянии.

76-летнему Рудинштейну провели операцию по формированию искусственного отверстия в шее (трахеостомию).

По состоянию на 27 ноября кинокритик все еще остается в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отмечается также, что из-за обширного инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а так же как актер, кинокритик и телеведущий.