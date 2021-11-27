В Госдуме возмутились призывом Глюкозы сделать в школах курилки для учеников

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Предложение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) оборудовать в школах курилки хайповое и глупое. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Певица предложила оборудовать в школах курилки для детей, пишут СМИ. Она призналась, что ее дочь выгнали из школы именно за курение, и отметила, что понимает неудобства, с которыми ребенок сталкивается в школе. По словам Глюкозы, педагоги не предоставляют детям никаких альтернатив.

Как отметил Огуль, комментировать в данном предложении нечего. Оно абсурдное и глупое.

— Ну зачем это? Ну хайп самый натуральный! Ее уже никто не слушает, наверное, голос пропал, уже петь не может... Теперь вот школьникам курилки надо сделать, — сказал парламентарий.

Он добавил, что источники, через которые распространяются подобные предложения, стоит закрыть. Депутат выразил сожаление, что гражданам интересны такие идеи и заявления.

До этого певица рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. По ее словам, в 15 лет она встречалась с молодым человеком, который занимался продажей запрещенных веществ. Также Ионова отметила, что в то время многие люди из ее окружения употребляли тяжелые наркотики