Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству жилья по реновации в 2022 году

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Около 1,5 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации планируется построить в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С каждым годом Стройкомплекс увеличивает объемы ввода жилья по программе реновации. С начала реализации программы построено 162 дома на 2,1 миллиона «квадратов», еще свыше 300 домов мы строим и проектируем, — заявил Бочкарев.

Глава строительного комплекса добавил, что в настоящее время по программе реновации в новое жилье уже переселено более 45 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

— В следующем году мы планируем построить не менее 90 домов на 1,4 миллиона квадратных метров, — заключил замэра.

20 ноября Андрей Бочкарев сообщил, что в течение ближайших пяти лет в столице построят около 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Заммэра добавил, что реновация не только позволяет построить в городе новую недвижимость, но и формирует городскую среду, которая приспособлена к потребностям горожан.