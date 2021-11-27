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Литературный сквер построили возле Центральной деловой библиотеки в столице
Около Центральной деловой библиотеки для горожан построили литературный сквер с полками для буккроссинга и сценой для книжных фестивалей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Московские библиотеки стали комфортными культурными центрами. Рядом с ними мы открываем пространства для общения и творчества. Так, на месте пустыря возле Центральной деловой библиотеки теперь литературный сквер с полками для обмена книгами и сценой для книжных фестивалей, — сообщил Собянин на своей странице в «ВКонтакте».
Мэр города отметил, что в сквере у библиотеки имени Анны Ахматовой для горожан специалисты обустроили садовые диваны, развивающие площадки для детей и сцену.
Кроме того, рядом с библиотекой имени Михаила Пришвина в Северном рабочие построили игровой городок в виде стопки книг и читальный зал на свежем воздухе.
20 ноября сообщалось, что завершился выбор лучшей сезонной новинки в городских парках. Победителем стал большой розарий в парке «Сокольники», который открылся в прошлом году после реставрации.
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