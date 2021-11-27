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Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья кишечника

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья кишечника
Фото: pexels.com

Употребление оливок помогает поддержать здоровье кишечника. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, в оливках содержится множество полезных растительных жиров и пищевых волокон, которые нужны для поддержания здоровья кишечника. Также они снижают риск развития онкологической патологии.

— В 30 граммах содержится примерно 5 процентов от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — сообщила специалист.

Эксперт отметила, что в одной банке консервированных оливок содержится дневная норма соли.

Диетолог добавила, что с точки зрения пищевой ценности особой разницы между маслинами и оливками нет, передает агентство городских новостей «Москва».

— Черные оливки (маслины) немного калорийнее за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон, — заключила Стародубова.

Ранее нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, сколько воды в день нужно потреблять человеку.

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