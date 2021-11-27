Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

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Спортсмен из Норвегии Стурла Холм Легрейд выиграл золото в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования состоялись в шведском Эстерсунде.

Легрейд пробежал дистанцию 20 километров за 51 минуту 4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебряная медаль досталась его соотечественнику Тарьей Бё, он уступил победителю 59,2 секунды и 2 промаха. На третьем месте — французский спортсмен Симон Дестьё с результатов в +1.00,6 секунды и 2 промаха. Лучшим среди российских спортсменов стал Эдуард Латыпов. Он пришел к финишу седьмым (+1.36,5; 1). На финише россиянин перепутал коридоры и потерял из-за этого несколько секунд, передают РИА Новости.

Отмечается, что в воскресенье, 28 ноября спортсмены пробегут спринт.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге по итогам матчей пятницы, 26 ноября.