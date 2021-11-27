Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге по итогам матчей пятницы, 26 ноября, сообщается на сайте НХЛ.

Россиянин в матче с «Флорида Пантерз» (4:3) оформил первый хет-трик в сезоне и 28-й в карьере, поднявшись на шестое место в истории НХЛ по этому показателю.

Второй звездой дня НХЛ тоже стал российский хоккеист, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, забросивший одну шайбу и сделавший три результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс» (7:1).

21 ноября стало известно, что Овечкин вышел на чистое четвертое место по количеству результативных передач в чемпионатах НХЗ среди российских игроков за всю историю. Хоккеист опередил олимпийского чемпиона Павла Дацюка на счету которого 604 передачи. Сам Овечкин отметился в субботнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) дублем и передачей. Этот пас стал для Овечкина 605-м в его карьере.

Кроме того, Овечкин обошел американского хоккеиста Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.