Антонов анонсировал отъезд из США в январе почти 30 дипломатов РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты 30 января следующего года покинут 27 российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 27 ноября.

— Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, — сказал глава российской дипмиссии в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

Он добавил, что 30 июня столько же сотрудников американского посольства покинут Россию.

По словам Антонова, у супруг российских дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы.

Посол назвал происходящее политикой по разъединению семей.

Ранее в ноябре Антонов рассказал, что в США затягивают продление виз почти 60 работникам российского посольства и генконсульства. Еще около 40 сотрудников дипломатических ведомств ожидают разрешений на въезд в Москве.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.