Билан извинился со слезами на глазах за «пьяное» выступление в Казахстане

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан выложил на своей странице в Instagram видео с извинениями за свое выступление на свадьбе в Казахстане. Он признался, что напился и теперь ему очень стыдно.

Артист извинился перед поклонниками. При этом во время съемок видео он пил минералку.

— Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, песни... Я бесконечно, постоянно в состоянии высечения искр. У меня другого не бывает. И я очень устал. И у меня 40 лет на носу, — сказал Билан.

После этой фразы у звезды задрожал голос, он начал плакать. Певец рассказал, что его мама Нина плачет во время просмотра его Stories в Instagram.

— Мне стыдно очень. Но я всегда честен перед вами. У меня всего два секрета... Не могу сказать, — заявил артист.

Ранее в Сети появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом разговаривает с публикой. Зрители предположили, что Билан «обдолбанный».

Певец и ранее отмечался странным поведением, которое вызывало вопросы у его поклонников и представителей общественности. В 2019 году Сеть заполонили видео выступления Билана на Дне города в Самаре. Появление знаменитости зрители встретили овациями, но пение артиста жителям не понравилось.

Сам Билан позже признавался, что и для него этот концерт стал «венцом приключений». Все началось с того, что он «провел время» в компании хозяина гостиницы, где остановился, и со «многими известными людьми».

Позже певцу было стыдно смотреть людям в глаза, и он повторил в городе концерт — в этот раз он не стал брать деньги за выступление и спел трезвым, а, кроме того, подарил юным самарцам с особенностями развития детскую площадку.