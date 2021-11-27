Рабочие в подмосковном Зарайске нашли в мусоре тело младенца

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В подмосковном Зарайске на мусоросжигающем заводе рабочие обнаружили тело новорожденного младенца.

Уточняется, что мертвого малыша бросили в контейнер в Чехове. Оттуда машина забрала мусор и повезла его в Зарайск, где в ходе сортировки работники и нашли погибшего ребенка.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

16 ноября стало известно, что новорожденная девочка скончалась в подмосковной больнице. Двухмесячного младенца обнаружили в квартире в бессознательном состоянии. Девочку доставили в местную больницу, где она и скончалась.