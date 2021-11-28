«Королева на все времена»: Галкин похвастался тем, как принарядилась Пугачева

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Юморист и телеведущий Максим Галкин недавно уехал по работе на море. В это время в замке его жена Алла Пугачева осталась с детьми Лиза и Гарри. Но порой она видится с друзьями или ходит в гости.

Так, Примадонна посетила бутик дизайнера Игоря Гуляева. Звезда похвасталась своими обновками. Певица дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло ее силуэт. Артистка дополнила образ митенками и очками на цепочке. На ее шее были бусы с жемчугом. Выпрямленные волосы были украшены заколкой.

Пугачева восхитила дизайнера своим образом.

— Алла сегодня по магазинам ходит, вот зашла к Игорю Гуляеву. Благодаря соцсетям знаешь, где жена, — написал с иронией Галкин.

Юморист был в восторге от своей моложавой супруги. Лук Примадонны оценили и ее друзья.

— Передай, что она все круче и круче, — заявила Кети Топурия.

— Ого! Образ — супер, — присоединилась Катя Гордон.

«Ну какая же красивая! Стильная! Шикарна!»; «Аллочка Борисовна восхитительная»; «Ничего себе! Алла Борисовна, вы шикарная»; «Королева на все времена», — написали фанаты артистки.

17 ноября Галкин опубликовал новую фотографию с Пугачевой. На фото супруги позируют на фоне собственного замка в подмосковной деревне Грязь. Подписчики артиста положительно отреагировали на публикацию. При этом коллеги по шоу-бизнесу также прокомментировали фото супругов.