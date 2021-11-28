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«Конечно, больше»: Бузова заявила, что ее сбережения превышают миллион долларов

Юлия Курганова

Общество
«Конечно, больше»: Бузова заявила, что ее сбережения превышают миллион долларов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Она собрала родных и гостей в дорогом московском ресторане. Звезда может себе позволить любую роскошь — ее доходы это позволяют.

В беседе с писателем Александром Цыпкиным для портала Marie Claire Бузова призналась, что у нее имеется солидная «подушка безопасности».

— Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит? — поинтересовался Цыпкин.

— Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня, — ответила певица.

Звезда отметила, что ее радует покупка хорошей квартиры в Москве, также она приобрела недвижимость маме и многое может себе позволить.

Бывшая жена Прохора Шаляпина захотела «запретить» Ольгу Бузову. Экс-супруга певца предпринимательница Лариса Копенкина раскритиковала телеведущую и певицу за выступление во МХАТе имени Горького. Женщина считает недопустимым показывать зрителям непрофессионального актера, который «заставляет молодежь деградировать».

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