Трем категориям пенсионеров поднимут выплаты в декабре

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Нескольким категориям граждан на пенсии автоматически поднимут выплаты с 1 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, пенсии вдвое поднимут тем пенсионерам, которые отпраздновали 80-летний юбилей в ноябре текущего года. Теперь пенсия будет составлять 12 тысяч 88 рублей 96 копеек.

Граждане, которые работали до августа 2021 года, но уволились в конце месяца, тоже смогут рассчитывать на льготу. С 1 декабря им начислят выплату с автоматической прибавкой и дополнительную доплату за прошедшие три месяца.

Третья категория — пенсионеры, которые обратились с заявлением на перерасчет. Однако льгота будет доступна при наличии всех необходимых документов, пишет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение ПФР.

23 ноября Государственная дума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации до 2024 года.

Законопроектом предусматривается, что доходы бюджета ПФР на 2022 год составят около 10,032 триллиона рублей, на 2023-й — 10,592 триллиона, а на 2024-й — 1,075 триллиона.

Расходы при этом оцениваются в объеме 10,155, 10,574 и 11,167 триллиона соответственно.