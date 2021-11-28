Президента США Джо Байдена заметили в магазине без маски

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Действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена застали в магазине без защитной маски. Об этом стало известно в воскресенье, 28 ноября.

Примечательно, что лидер государства призывал граждан носить средств индивидуальной защиты в обязательном порядке.

Зарубежное издание Fox News сообщило, что 27 ноября Байден появился в магазине Murray's Toggery на острове Нантакет на востоке США.

Однако маску он спустил на подборок, игнорируя соответствующий знак на витрине, передает газета «Известия».

Фото: iz.ru/1256339/2021-11-28/baidena-zastali-v-magazine-bez-zashchitnoi-maski

Американский президент Джо Байден накануне заявил, что после выявления нового штамма коронавируса «омикрон» вакцинация стала абсолютно необходимой. Именно прививка позволит остановить распространение нового вида COVID-19. Заявление политика опубликовали на сайте Белого дома 27 ноября.

Также Байден высказался по поводу интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции. Президент США призвал страны снять соответствующие ограничения. По его словам, это необходимо, чтобы вакцины смогли производиться во всем мире.