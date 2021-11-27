Байден призвал отменить интеллектуальные ограничения на вакцины

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Президент США Джо Байден убеждает страны снять ограничения на интеллектуальную собственность с вакцин от коронавирусной инфекции. Это связано с распространением в мире нового штамма COVID-19 «омикрон» Заявление политика опубликовано на сайте Белого дома.

Байден призвал страны ответить на данный призыв. Это необходимо, чтобы вакцины смогли производиться во всем мире.

— Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на призыв США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту инициативу в апреле, а сегодняшняя новость подтверждает важность форсирования этой идеи, — говорится в обращении Джо Байдена.

Также американский лидер заявил о том, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда вакцинация станет глобальной.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.