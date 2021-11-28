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В Германии остановили вакцинацию населения запрещенным препаратом

Виктория Сикерина

В мире
В Германии остановили вакцинацию населения запрещенным препаратом
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сотрудники немецкой полиции пресекли вакцинацию граждан лекарственным препаратом, который, предположительно, не прошел процедуру одобрения к применению. Об этом сообщили в правоохранительных органах города Любек в воскресенье, 28 ноября.

По информации полиции, инцидент произошел недалеко от аэропорта города. Владелец авиагавани — медик и бизнесмен Винфрид Штекер — решил создать собственное лекарственное средство от коронавирусной инфекции и прививать им людей.

Однако патрулирующие аэропорт полицейские заметили массовое скопление людей. Около здания аэропорта собрались 80 граждан, при этом их число постоянно увеличивалось.

В результате сотрудники полиции установили, что в офисном помещении авиаузла организована вакцинация препаратом, который, предположительно, не допустили к применению.

По информации правоохранительных органов, около 50 человек успели сделать прививку таким лекарством. Однако после сотрудники ведомства остановили незаконный процесс, пишет РИА Новости.

Накануне немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что граждане Германии хотят введение локдауна в стране из-за крайне сложной ситуации из-за коронавируса. По словам эксперта, в обществе паника, а правительство не знает, что делать, и не может принять решение.

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