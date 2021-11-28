Точную копию помещения Нюрнбергского процесса поместят в парк «Патриот»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации Патриот Карта всех событий

Точная копия зала Дворца правосудия Нюрнберга появится в парке «Патриот» в Московской области. Об этом рассказал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Уточняется, что соответствующее предложение внес накануне глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. На конференции министерства он подчеркнул, что на киностудии «Мосфильм» для съемок киноленты уже возвели копию зала Дворца в Нюрнберге.

— Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке «Патриот», — объяснил он.

Шойгу положительно ответил на предложение Нарышкина.

Министр обороны России заявил, что подмосковный парк «Патриот» — это один из самых востребованных у посетителей музеев в России. По его словам, только в 2021 году свыше двух миллионов граждан и туристов посетили музейный комплекс, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Музей Победы в Москве с начала текущего года представил свои выставки в Российских центрах науки и культуры в 14 странах мира. Так, выставки были представлены в Германии, Израиле, Сербии, Бельгии, Китае, ЮАР, Пакистане, Шри-Ланке, Марокко, на Мальте, в Армении, Египте и Азербайджане.