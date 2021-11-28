Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Точную копию помещения Нюрнбергского процесса поместят в парк «Патриот»

Виктория Сикерина

Общество
Точную копию помещения Нюрнбергского процесса поместят в парк «Патриот»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации Патриот Карта всех событий

Точная копия зала Дворца правосудия Нюрнберга появится в парке «Патриот» в Московской области. Об этом рассказал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Уточняется, что соответствующее предложение внес накануне глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. На конференции министерства он подчеркнул, что на киностудии «Мосфильм» для съемок киноленты уже возвели копию зала Дворца в Нюрнберге.

— Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке «Патриот», — объяснил он.

Шойгу положительно ответил на предложение Нарышкина.

Министр обороны России заявил, что подмосковный парк «Патриот» — это один из самых востребованных у посетителей музеев в России. По его словам, только в 2021 году свыше двух миллионов граждан и туристов посетили музейный комплекс, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Музей Победы в Москве с начала текущего года представил свои выставки в Российских центрах науки и культуры в 14 странах мира. Так, выставки были представлены в Германии, Израиле, Сербии, Бельгии, Китае, ЮАР, Пакистане, Шри-Ланке, Марокко, на Мальте, в Армении, Египте и Азербайджане.

Читайте также:
Нюрнбергский процесс Парк «Патриот» Сергей Шойгу
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте