Музей Победы рассказал об успехах своих экспозиций

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Музей Победы с начала текущего года представил свои выставки в Российских центрах науки и культуры в 14 странах мира. Так, выставки были представлены в Германии, Израиле, Сербии, Бельгии, Китае, ЮАР, Пакистане, Шри-Ланке, Марокко, на Мальте, в Армении, Египете и Азербайджане. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Музея Победы.

— 2021 год стал годом очень тесных взаимоотношений с коллегами из Республики Беларусь. К 80-летию с начала Великой Отечественной войны в июне 2021 года была издана книга «Подвиг советского народа бессмертен…», в которой представлены новые экспозиции Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и Музея Победы, — подчеркнул заместитель секретаря ОП РФ, директор Музея Победы Александр Школьник на заседании Общественного совета музея.

В сообщении также отмечается, что совместно с Мемориальным комплексом «Брестская крепость – герой» была подготовлена выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг».

Также Музеем Победы и его филиалами было подготовлено более 20 новых выставок и экспозиций.

— 11 выставок проведено вне Музея и 12 выставочных проектов опубликованы в электронном формате на сайте музея. В рамках выставочных проектов было представлено почти 4 700 предметов, из них подавляющее большинство – свыше четырех тысяч – из собственных фондов. В 2021 году музейные фонды пополнились почти на 900 новых уникальных предметов, — передает пресс-служба.

Экспозиция «Подвиг Народа» была подготовлена к 75-летию Победы. Ее открытие стало одним из центральных мероприятий празднования юбилея и знаковым событием в музейной деятельности нашей страны.

Программа «Непокоренный Ленинград» была подготовлена к 75-летию снятия блокады.

Образовательно-исторический квест «Подвиг Народа» набирает свою популярность. Он нацелен на учащихся московских школ. С начала 2021 года в квесте уже приняли участие почти 30 тысяч школьников.

В субботу, 27 ноября, Музей Победы приглашает послушать радиопередачу из цикла «Незабытая музыка». Программа будет посвящена песне «Землянка»: 80 лет назад было написано стихотворение, легшее в основу легендарной композиции.