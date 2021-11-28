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Москвичам рассказали, в каких парках можно найти памятники матерям

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали, в каких парках можно найти памятники матерям
Фото: mos.ru/news/item/99379073/
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В честь праздника жителям столицы и туристам рассказали, в каких городских парках можно найти скульптуры, посвященные материнству.

Так, в музее под открытым небом в парке искусств «Музеон» представлены различные работы. Здесь с конца прошлого века выставляют работы Валерия Кравченко «Мать и дитя» и Владимира Слободчикова «Материнство». Однако в 2000 году экспозицию дополнила «Мадонна с младенцем». Автором скульптуры стал Сергей Горяинов. Позже в музее установили работу Бориса Ульянова «Материнство».

Парк 50-летия Октября также богат на подобные экспонаты. Например, на площади Семьи расположена популярная достопримечательность — четыре яркие ладони, которые символизируют руки родителей и детей. Она появилась в парке в 2008 году.

В парке «Сокольники» также можно посмотреть на скульптуры о материнстве. Здесь представлена работа «Мать и дитя» Бориса Мачкова, изображающая мать с тремя детьми, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее парки столицы 28 ноября пригласили жителей и гостей столицы на праздничную онлайн-программу, посвященную Дню матери.

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