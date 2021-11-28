Спортивные площадки возведут в 11 округах Москвы

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Спортивные сооружения появятся в 11 административных округах столицы. Их общая площадь составит почти 11,5 гектара. Об этом рассказал министр Правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества по городу Максим Гаман в воскресенье, 28 ноября.

Он отметил, что инвесторы уже получили право на размещение спортивных площадок на 21 земельном участке.

— В 2021 году город заключил с победителями торгов 21 договор на право размещения некапитальных спортобъектов на территории общей площадью 11,4 гектара. Размер ежегодных платежей составляет 66,4 миллиона рублей, — заявил глава ведомства.

Максим Гаман добавил, что соглашение с инвестором город заключает на 49 лет. Начальная стоимость лотов рассчитывается из ставки 0,05 процента от кадастровой цены на земельный участок.

По словам руководителя департамента, такие меры поддержки мотивируют предпринимателей развивать спорт в Москве.

Однако дизайн, техническую оснащенность и архитектурные решения победитель торгов обязан согласовать с Департаментом спорта столицы.

— Земельные участки, где в соответствии с заключенными в 2021 году договорами должны быть размещены некапитальные спортивные объекты, находятся на севере, юге, западе, востоке, юго-востоке, северо-западе, юго-западе, северо-востоке Москвы, а также в Зеленограде, Новомосковском и Троицком округах, — передает официальный сайт мэра Москвы слова Гамана.

25 ноября стало известно, что один из крупнейших в стране физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) возведут в городе Домодедове.

Спортивный объект планируют достроить через три года на севере города около жилого комплекса.