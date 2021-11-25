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Один из крупнейших в России спорткомплексов построят в Домодедове

Юлия Курганова

Общество
Один из крупнейших в России спорткомплексов построят в Домодедове
Фото: youtube.com

Один из крупнейших в стране физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) возведут в городе Домодедове. Об этом сообщили в администрацию округа.

ФОК будет построен через три года на севере города, около жилого комплекса «Прибрежный Парк».

Согласно проекту в здании будут бассейн, залы для игровых видов спорта и занятий боевыми искусствами.

На крыше спорткомплекса оборудуют большую спортивную площадку, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Спорткомплекс с бассейном возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово. Площадь здания составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

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