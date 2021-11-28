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Стипендию водителей общественного транспорта увеличили на 50 процентов в Москве

Виктория Сикерина

Город
Стипендию водителей общественного транспорта увеличили на 50 процентов в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стипендию будущих водителей автобусов и электробусов увеличили на 50 процентов в столице. Теперь размер выплаты составляет 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 28 ноября.

В ведомстве отметили, что бесплатное обучение длится от трех до 4,5 месяцев. За это время будущие специалисты изучают маршруты на тренажерах-симуляторах и закрепляют теорию.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что водители общественного транспорта каждый день выходят на работу, вопреки погодным условиям и другим обстоятельствам.

— Мэр Москвы поставил задачу — создавать условия труда, соответствующие ожиданиям сотрудников. Теперь ежемесячная стипендия будущим водителям на 50 процентов больше и составляет 30 тысяч рублей вместо 20, — заявил Ликсутов.

По его словам, в настоящий момент на улицах города работают более 13 тысяч профессионалов, говорится в сообщении.

13 декабря еще на пяти участках улиц в Москве появятся выделенные полосы для городского общественного транспорта.

Приоритет движения получат автобусы и электробусы, следующие по Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицам, Симферопольскому и Новорязанскому шоссе.

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