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«Плюсовые показатели»: чего ждать от погоды в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ Погода в Москве
Общество
«Плюсовые показатели»: чего ждать от погоды в Москве на предстоящей неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конец осени выдастся в столице достаточно теплым и принесет горожанам плюсовые погодные показатели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Эксперт уточнила, что из-за атлантического циклона, прибывшего в столичный регион, температурные показатели превысят климатическую норму ноября:

— Порядка 3–5 градусов ожидается в столице в дневные часы 29 и 30 ноября. Соответствующее условия сохранятся и в ночные часы. Для конца осени такие показатели — это превышение нормы на пять–шесть градусов. Несмотря на теплую погоду, в эти дни будут лить дожди и ожидается сильный туман в Москве.

Синоптик подчеркнула, что погодные условия изменятся буквально с наступлением зимы. В ночь на 1 декабря на смену дождю придут снег и минусовые показатели.

В заключение собеседница «ВМ» добавила, что 1 декабря в российской столице ударят морозы и горожане увидят настоящую снежную погоду. Однако холода, по словам Поздняковой, недолго задержатся в городе, и уже в пятницу тепло вернется в Москву.

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