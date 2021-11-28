Столичные пестрые дятлы начали обозначать свою территорию стуком о столбы

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Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Пестрые дятлы, обитающие в столичном парке «Сокольники», научились обозначать свою территорию с помощью стука о фонарные столбы. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в «Сокольниках» Вадим Мишин в воскресенье, 28 ноября.

Специалист отметил, что из-за отсутствия связок птицы общаются друг с другом с помощью стука клювами о дерево. Также пестрые дятлы весной начнут обустраивать гнезда.

— Дятлы сообразили, что если бить клювом не о дерево, а о фонарный столб, то получается звук железного барабана, и он громче. И пестрые дятлы освоили эту практику, — заявил Мишин.

Орнитолог добавил, что несколько лет потребовалось птицам, чтобы освоить такой необычный способ коммуникации, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин сообщил, что большие синицы и более мелкие лазоревки, а также снегири обитают в подмосковных лесах, но с наступлением холодов кочуют ближе к человеку, поэтому зимой их можно встретить в Москве повсеместно.

Также эксперт подчеркнул, что в городе птицам всегда есть чем поживиться в кормушках и мусорных кучах.