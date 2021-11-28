Синоптик рассказала, когда морозная погода и снег придут в Москву

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Начало зимы в столичном регионе ознаменуется морозной и снежной погодой, которая придет на смену осеннему теплу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог заметила, что, несмотря на теплую погоду в конце ноября, показатели которой из-за атлантического циклона превысят климатическую норму текущего месяца, зима вступит в свои права ровно по календарю — 1 декабря:

— Температурные показатели 3–5 градусов с отметкой «плюс», которые ожидаются в столице в 29 и 30 ноября, продлятся недолго. Погодные условия изменятся буквально с наступлением зимы. В ночь на 1 декабря на смену дождю придут снег и минусовые показатели.

Собеседница «ВМ» акцентировала внимание на том, что уже в первый день зимы в Москве ударят морозы:

— Мы увидим настоящую снежную погоду. Но, к сожалению, продлится такая зимняя сказка недолго. Так, ночью столбики термометра покажут 0–2 градуса, а днем — 2–4 градуса с отрицательным показателем. Такие условия сохранятся пару дней, и уже в пятницу тепло вернется в столицу, пусть и ненадолго.

В течение суток 3 декабря ожидается небольшой дождь. Ночью минус 1 — плюс 1 градус, а днем похолодает до двух градусов с отрицательным показателем, ветер будет дуть слабый. На выходных произойдет внезапное потепление. Несмотря на небольшой снег и сильный туман, в ночные часы в субботу и воскресенье ожидается плюс 2–5 градусов, а днем — плюс 1–3, ветер слабый.

Главный специалист Московского метеобюро добавила, что зимняя погода окончательно установится в столичном регионе не ранее чем 10 декабря.