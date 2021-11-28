Названы товары, которые москвичи чаще всего покупают в «черную пятницу»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В этом году распродажа «черная пятница» на Ozon продлится три дня, с 26 по 28 ноября. Однако для Premium клиентов маркетплейса акция стартовала 25 ноября. О том, что чаще всего покупают москвичи в «черную пятницу», рассказали «ВМ» в пресс-службе Ozon.

В Московском регионе быстрее всего рос спрос на обувь, ювелирные украшения, одежду, товары для животных и товары для красоты и здоровья. Самым популярным акционным товаром в Москве и области стал конструктор Lego. Также в топ вошли: скетчбук для каллиграфии и леттеринга, протеиновое печенье, подарочный набор для опытов, спортивный протеиновый напиток и тушь для ресниц.

При этом многие россияне в сезон распродаж стараются закупиться впрок: делают большой запас товаров для дома, покупают со скидками подарки для будущих праздников.

Во время больших промоакций цены зачастую снижаются до минимально возможных — на некоторые товары скидка может достигать 85–90 процентов. Это дает хорошую мотивацию к совершению покупок, многие из которых пользователи планируют заранее.

Так, в прошлогоднюю «черную пятницу» в топе популярных товаров у москвичей были детский набор для лепки и конструкторы Lego, косметика, умные напольные весы, электрические зубные щетки, а также новогодние товары и умные колонки.

В 2019 году в «черную пятницу» на Ozon в Московском регионе лидировали мужские триммеры, косметика, беспроводные наушники, книги и смартфоны.

До этого юрист Любим Лущик и руководитель пресс-службы компании Ozon Анастасия Самойлова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, на какие уловки идут производители и маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателей.

«Черная пятница» традиционно стартует после празднования Дня благодарения в Соединенных Штатах. Традиция распродаж в это время установилась еще в XIX веке. Сам же термин появился в 1966 году и сперва использовался только жителями Восточного побережья США.