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Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 30 Карта всех событий

В столице с опережением графика завершается второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Готовы ключевые объекты биологической очистки стоков. При модернизации делаем упор также на повышение качества воздуха, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что на сооружениях практически удалось избавиться от неприятного запаха. По словам мэра, благодаря внедрению безотходных технологий специалисты получают из переработанного осадка биотопливо и минеральное удобрение.

Сергей Собянин отметил, что принятые меры улучшат экологию Московского региона.

До этого мэр столицы сообщил о завершении работ по благоустройству исторического стадиона «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево, где тренировался и играл легенда советского футбола Лев Яшин.

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