Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений
В столице с опережением графика завершается второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Готовы ключевые объекты биологической очистки стоков. При модернизации делаем упор также на повышение качества воздуха, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что на сооружениях практически удалось избавиться от неприятного запаха. По словам мэра, благодаря внедрению безотходных технологий специалисты получают из переработанного осадка биотопливо и минеральное удобрение.
Сергей Собянин отметил, что принятые меры улучшат экологию Московского региона.
До этого мэр столицы сообщил о завершении работ по благоустройству исторического стадиона «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево, где тренировался и играл легенда советского футбола Лев Яшин.