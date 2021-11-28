Рекордно низкое давление ожидается в Москве в последний день осени

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в последний день осени прогнозируется рекорд низкого давления и до 30 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, завершение осени в Москве в этом году будет экстраординарным из-за циклона, получившего название «Бенедикт». Он будет насыщен субтропическим теплом и влагой.

— Этот атмосферный вихрь за ближайшие 48 часов преодолеет путь в две тысячи километров и на скорости около 40 километров в час в последние дни ноября атакует Русскую равнину, выйдя своим центром к середине дня 30 ноября к берегам Верхней Волги, — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что новая неделя начнется в Центральной России с небольших дождей. Осадки усилятся ночью и утром во вторник и до интенсивного ливня. При этом ночь на 30 ноября окажется самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1948 года. Воздух прогреется до отметки 4–6 градусов, и вероятна установка нового рекорда после 2006 года, когда ночью было плюс 4,4 градуса.

Тишковец рассказал, что во второй половине дня 30 ноября дождь начнет переходить в мокрый снег, а уже вечером — в заряды снега. В связи с этим видимость может ухудшиться до 500–1000 метров.

— За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 миллиметров осадков, что составляет 30 процентов от месячной нормы. Таким ненастным заключительный аккорд осени бывает крайне редко, и, по модельным оценкам, ожидаемый ливень на базовой московской столичной метеостанции по интенсивности может занять второе место за последние 73 года, уступая лишь 1952 году, когда метеорологи в этот день в осадкомере зафиксировали 25,4 миллиметра, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Синоптик уточнил, что к 06:00 в последний день ноября в столице ожидаются рекордно низкие показатели атмосферного давления — 717 миллиметров ртутного столба. Таким образом, по его словам, может быть побит рекорд 1988 года — 718 миллиметров ртутного столба.

Сотрудник центра погоды «Фобос» добавил, что в последние часы осени из-за холодного атмосферного фронта и сильного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду температура в столичном регионе опустится до нуля градусов и ниже.

Согласно прогнозам, ночь на 1 декабря обещает быть морозной. Столбики термометров опустятся до минус 1–6 градусов. В результате после обильных осадков на дорогах и тротуарах появится сильная гололедица.

По словам Тишковца, толщина льда в центре России может составить от 10 до 20 миллиметров, а высота снежного покрова — 2–3 сантиметра.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части России ожидает «неоднородная зима».