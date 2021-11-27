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Синоптики прогнозируют россиянам «неоднородную зиму»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Синоптики прогнозируют россиянам «неоднородную зиму»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей Европейской части России ожидает «неоднородная зима». С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отмечается, что практически во всех регионах страны будут наблюдаться оттепели и заморозки до минус 20 градусов. Однако на европейской части России такая погода отразится в более значительной степени.

— Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком, — заявил синоптик, передает ТАСС.

Также Вильфанд сказал, что в Москве в грядущем сезоне прогнозируется около 10-11 оттепелей.

В четверг, 25 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что жителей центральной части Европейской России в самом конце ноября ждет повышение дневных температур до пяти градусов тепла, что на пять градусов выше нормы.

Почти два миллиметра снега выпало в Москве в среду. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что сугробов нет, поэтому первым снегопадом случившееся назвать нельзя.

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