МВД Киргизии заявило, что выборы в парламент прошли спокойно

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Парламентские выборы, состоявшиеся в Киргизии в воскресенье, 28 ноября, прошли спокойно. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Улан Ниязбеков.

— Эти выборы прошли в спокойной обстановке, — сказал министр на брифинге в Бишкеке.

Он отметил, что впервые за всю историю выборы в Киргизии соответствовали всем требованиями и нормам законодательства.

— Обстановка в стране после завершения голосования стабильная, — цитирует Ниязбекова ТАСС.

По словам главы министерства, до сих пор попыток нарушения общественного порядка в Киргизии не наблюдалось.

Согласно предварительным сведениям, поступающим в ЦИК страны с избирательных участков, в парламент седьмого созыва могут пройти от 6 до 10 партий, преодолевших пятипроцентный барьер, в том числе и представители оппозиции.

Выборы в Жогорку Кенеша (Верховного совета) седьмого созыва проходили 28 ноября по смешанной системе: 54 депутата по партийным спискам, 36 — в одномандатных округах. На кресла в парламенте претендуют 21 политическая партия и около 300 кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в высшем законодательном органе Киргизии претендуют 1,3 тысячи человек.

Предыдущие выборы в парламент проводились в Киргизии осенью 2020 года. ЦИК признала их недействительными из-за многочисленных нарушений законодательства. После подведения их итогов в стране прошли массовые демонстрации, в результате которых произошла смена президента и правительства.