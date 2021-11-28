ГУМ-каток торжественно открыли в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве в воскресенье, 28 ноября, торжественно открыли 16-й сезон работы ГУМ-катка. Гости мероприятия увидели фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием фигуристов Петра Чернышева и Маргариты Дробязко.

— Какое же счастье, что нам каждый год дарят такой праздник! Надеюсь, всем зрителям понравилось наше выступление из постановки «Лебединое озеро». Призываю всех надевать коньки и идти на каток, — приводит слова Навки РИА Новости.

ГУМ-каток предоставит возможность всем желающим покататься бесплатно на первых четырех сеансах в будние дни. Также в программу этого сезона вошли традиционные бесплатные мастер-классы, которые проведут звезды отечественного спорта.

На катке соблюдаются все необходимые меры безопасности. Попасть на него можно только по QR-коду о вакцинации против коронавируса или с отрицательным ПЦР-тестом. Посетителям предоставляют одноразовые маски. С целью возможности соблюдения социальной дистанции допустимое количество катающихся на катке ограничено.

До этого ледовый инструктор Сергей Клязьмин назвал основное правило безопасности на катке. По его словам, крайне важно двигаться по направлению потока и с его скоростью, чтобы избежать травм и несчастных случаев.