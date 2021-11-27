Ледовый инструктор назвал основное правило безопасности на катке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

При отдыхе на катке крайне важно соблюдать правила безопасности. Самое главное — двигаться по направлению потока и с его скоростью, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ледовый инструктор Сергей Клязьмин.

— Основное правило безопасности на катке — как на оживленной автомагистрали: ехать нужно в одном направлении и без превышения скорости. Даже если катаешься хорошо, нужно думать и о других, поэтому на катках «догонялки» запрещены, за этим следят инструкторы, — сказал собеседник «ВМ».

Тем, кто хочет научиться кататься, он рекомендовал нанять персонального инструктора или совершать первые самостоятельные попытки на маленьких дворовых катках.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начал свою работу самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия составляет более 20,5 тысячи квадратных метров. Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.

Каток на ВДНХ, как и в Парке Горького, можно посетить без QR-кода о вакцинации. Однако на их территориях должны соблюдаться меры безопасности. При этом для посетителей предусмотрено четыре сеанса. В перерывах между сеансами будет проводиться обработка помещений.

В этом сезоне посетители катка на ВДНХ смогут получить страхование от несчастных случаев.