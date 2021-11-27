Столичные катки не будут требовать QR-коды о вакцинации у посетителей

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Катки на ВДНХ и в парке Горького в Москве можно посетить без QR-кода о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службах ВДНХ и парка Горького.

Отмечается, что катки будут работать без системы QR-кодов, однако на их территориях должны соблюдаться меры безопасности.

— Нашим приоритетом по-прежнему является безопасность посетителей: поэтому на входах в павильоны стюарды измеряют температуру бесконтактным термометром, внутри установлены санитайзеры и обеззараживающие лампы, в павильонах необходимо носить маски, а коньки из пунктов проката будут проходить обработку после каждого использования, — рассказали РИА Новости в пресс-службе парка Горького.

Также отмечается, что для посетителей предусмотрено четыре сеанса. В перерывах между сеансами будет проводиться обработка помещений.

Руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков заявил, что все меры будут зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в этом сезоне посетители катка на ВДНХ смогут получить страхование от несчастных случаев.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начал свою работу самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия на ВДНХ составляет более 20,5 тысяч квадратных метров. Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.