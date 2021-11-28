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Бывший замглавы ФСИН Николай Баринов скончался на 63-м году жизни

Анастасия Колоскова

Общество
Бывший замглавы ФСИН Николай Баринов скончался на 63-м году жизни
Фото: УФСИН по Санкт-Петербургу

Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщил в воскресенье, 28 ноября, глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни, — написал он в своем Telegram-канале.

Николай Баринов занимал пост заместителя главы ФСИН с 2005 по 2009 годы. В 2017-м в его отношении было возбуждено уголовное дело за получение взятки. В это время Баринов курировал строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга и неоднократно получал деньги от фирм-подрядчиков. Общая сумма взяток составила 44 миллиона рублей. Чиновник вину признал и согласился сотрудничать со следствием.

В июне 2019 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей. По словам Хинштейна, Баринов освободился около года назад.

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