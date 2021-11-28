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Ученые рассказали об опасности бананов

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые рассказали об опасности бананов
Фото: Pexels

Бананы могут оказывать негативное влияние на здоровье из-за того, что в них содержится радиоактивный элемент. Об этом сообщили ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.

По словам исследователей, в этих фруктах помимо калия есть его изотоп — калий-40, который является источником ионизирующего излучения. Однако в плодах он содержится в небольшом количестве.

— Доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов, — цитирует ученых издание WeChat.

Исследователи даже используют понятие «банановый эквивалент» для измерения радиоактивности какого-либо источника.

Так, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соответствует употреблению 2,5 тысячи бананов в год, а к летальному исходу приведет доза в порядка 35 миллионов.

Подводя итог, специалисты отметили, что радиоактивное излучение встречается в окружающем мире повсюду, особенно при рентген-исследованиях и компьютерной томографии. Кроме того, радиации подвергаются и курильщики. В табаке содержится полоний-210 и свинец-210, которые гораздо опаснее бананов.

До этого врачи рассказали, что некоторые продукты могут помочь значительно снизить уровень глюкозы в крови. К ним относятся тыквенные семечки, цельнозерновые, орехи и зеленые листовые овощи.

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