Врачи назвали снижающие уровень сахара в крови продукты

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Врачи рассказали, что диабет возникает у людей, когда их организм не может реагировать или вырабатывать инсулин. Это гормон, который поглощает сахар в крови для преобразования в энергию. Результатом этого является высокий уровень сахара в крови, который может нанести серьезный вред здоровью.

Медики сообщили, что некоторые продукты могут помочь облегчить этот процесс, значительно снижая уровень глюкозы в крови.

Так, специалисты отметили, что тыквенные семечки содержат много углеводов, называемых полисахаридами, которые продемонстрировали сильные сахарорегулирующие эффекты в исследованиях. Эти семена богаты белками и жирами, что делает их хорошим выбором для снижения уровня сахара в крови после еды.

По словам врачей, употребление двух унций тыквенных семечек может снизить уровень сахара в крови после еды до 35 процентов.

Также медики сообщили, что риск развития диабета ниже у людей, которые придерживаются диеты, богатой магнием. Он содержится в цельнозерновых, орехах и зеленых листовых овощах, сообщается на портале Express.

Диетолог назвала безвредную суточную норму шоколада. Марина Аплетаева сообщила ежедневную норму шоколада, которая не принесет вреда здоровью и фигуре. Она отметила, что лучше употреблять темный шоколад, в составе которого содержится минимум 50 процентов какао. От молочного же она порекомендовала отказаться, так как в нем много сахара.